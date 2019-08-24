Соратника президента Сербии подозревают в убийстве лидера косовских сербов

Суд в Приштине (Косово) обратился в международные органы с требованием объявить в розыск соратника президента Сербии Александра Вучича Милана Радоичича по подозрению в убийстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Радоичича подозревают в убийстве 16 января 2018 года в Косовской Митровице Оливера Ивановича, лидера косовских сербов, которые отказывались действовать по указаниям Белграда.

Отмечается, что сначала президент Сербии и его команда заявляли, что покушение, вероятно, совершили сербы, а потом начали обвинять косовские власти в том, что они отказываются сотрудничать с Сербией во время следствия.

Косовские же чиновники утверждали, что сербская сторона предоставляет убежище подозреваемым в причастности к убийству Ивановича.

Подозреваемый Милан Радоичич является лидером партии "Сербский список", которая тесно сотрудничает с властью Сербии.

Косовский министр юстиции Абелярд Тахири заявил, что власти в Приштине будут бескомпромиссными в веедении следствия.

В то же время представители "Сербского списка" в Белграде обнародовали заявление, что "целью обвинения Радоичича является запугать сербов в Косово" в начале предвыборной кампании.

Напомним, 24 апреля специальный трибунал в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово допросил бывшего косовского премьер-министра Рамуша Харадиная.