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Сообщения о теракте на ЗАЭС вызывают беспокойство в США

Фото: сообщения о теракте на ЗАЭС вызывают беспокойство в США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Обнародованная ранее информация о возможном теракте на Запорожской АЭС 19 августа вызывает беспокойство в США.

Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую журналистку Кейтлин Дорнбос.

Прайс заявил, что сообщения о возможной завтрашней российской операцию под фейковым флагом на Запорожской атомной электростанции, является "причиной для беспокойства".

"Это то, за чем мы очень внимательно следим, когда дело доходит до атомных электростанций", - заявил Нед Прайс.

Напомним, что разведка обнародовала информацию, что российские военные готовят возможный теракт на территории Запорожской АЭС.

Позже разведка получила дополнительные доказательства возможного теракта на территории Запорожской АЭС 19 августа.

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