Сонячні станції, генератори та Starlink: кращі рішення для автономності в Україні

Тривалі блекаути та перебої зі зв’язком створюють для українського бізнесу серйозний виклик. Підготовка до зими – це вже не лише запас палива чи резервний генератор, а комплексна система автономності, яка дає змогу підприємствам продовжувати роботу, обслуговувати клієнтів і підтримувати комунікацію навіть під час відключень електроенергії та дії РЕБ.
Водночас потреба в альтернативній генерації та надійному супутниковому зв’язку зростає не лише серед військових, а й серед цивільних користувачів. Кількість таких цивільних запитів уже приблизно дорівнює військовим. Як бізнесу підготуватися до тривалих перебоїв і які технології допоможуть зберегти безперервність роботи? У спецпроєкті РБК-Україна – рішення трьох українських компаній: iSolar (сонячні станції та системи накопичення енергії), ТОВ «ТОКМАК ДИЗЕЛЬ МАШ» (резервні й промислові електростанції) та Adaptis (рішення для супутникового зв’язку Starlink).
Світло як актив: чому власна енергетика – це інвестиція, а не витрата
Кожен робочий день практично будь-якого бізнесу залежить від того, чи є у розетці напруга і скільки коштує її забезпечити. Більшість приладів і станків, потрібних для роботи, працюють лише за стабільного живлення, а різкі стрибки напруги скорочують їхній строк служби й інколи виводять техніку з ладу. Генератори, до яких багато компаній звертаються першими, добре підходять для короткого резерву, проте потребують пального, регулярного обслуговування та уваги людей, тож реальна вартість такого живлення складається не лише з ціни самого приладу.
Водночас існує спосіб отримати не просто стабільне живлення й нижчі рахунки, а ще й можливість заробляти на власній енергії, залежно від конфігурації та умов проєкту – це альтернативна енергетика.
Як працюють проєкти в галузі альтернативної енергетики
Сонячна електростанція (СЕС) виробляє енергію вдень, а установка зберігання енергії (УЗЕ) накопичує її, щоб віддати тоді, коли це найвигідніше: під час відключення, коли підприємству потрібне світло, або в години «дорогого тарифу», коли можна отримати максимальний прибуток.
Ринок електроенергії працює в Україні таким чином, що ціна формується на добу наперед і змінюється впродовж дня залежно від попиту. Найдорожчою вона зазвичай буває вранці та ввечері, у години пікового споживання. Система управління енергією (EMS) стежить за цими коливаннями й вирішує, коли накопичувати, коли віддавати, а коли працювати від мережі. Завдяки цьому підприємство може не лише забезпечувати власні потреби, а й продавати накопичену електроенергію у вигідні години.
У поєднанні ці рішення закривають три різні задачі для бізнесу: дають змогу працювати та утримувати команду, отримувати нижчі витрати на електроенергію та можливість заробляти на накопиченій енергії.
Саме тому на таке рішення дедалі частіше дивляться як на інвестицію у власну роботу. Порівняно з іншими популярними напрямами вкладень, як-от нерухомість чи акції, проєкти в альтернативній енергетиці вирізняються помітно коротшим строком окупності. За оцінками компанії iSolar Development – це у середньому 4 роки.
Обладнання, ціни та кейси iSolar
За понад вісім років роботи iSolar реалізувала більш як 3 тис. проєктів. Наприклад, для одного із бізнес-центрів на заході України реалізували гібридну станцію із сонячними панелями та установками зберігання енергії. Це рішення допомагає скорочувати витрати й підтримувати живлення під час відключень, річна економія – понад 6,46 млн грн. Для одного із виробничих підприємств, що звернулись із запитом, iSolar побудувала мережеву сонячну електростанцію потужністю 200 кВт. За розрахунками компанії, вона дає змогу заощаджувати близько 2,25 млн грн на рік.
У місті Хмельницький для закладу у сфері HoReCa iSolar встановила систему резервного живлення на обладнанні FOX ESS. Вона підтримує роботу ключових процесів під час відключень і, за розрахунками компанії, дає близько 2,34 млн грн економії на рік.
«Ми окремо рахуємо економіку кожного проєкту: вивчаємо потреби підприємства, готуємо технічне рішення та комерційну пропозицію. Команда супроводжує проєкт від розрахунків до запуску, щоб система відповідала задачам і фінансовій моделі конкретного бізнесу», – коментує Євген Діденко, керівник напряму iSolar Development.
Крім цього компанія iSolar має власний напрям дистрибуції – iSolar Partner Hub, який напряму працює з міжнародними виробниками та постачає обладнання в Україну. Завдяки цьому клієнти отримують перевірене обладнання з гарантією та вигідними умовами постачання. У 2026 році компанія ввійшла до рейтингу ТОП-20 найбільших інсталяторів енергообладнання України за версією Forbes Ukraine.
iSolar Development: інвестиційні проєкти під ключ
У 2026 році iSolar почала розвиток окремого інвестиційного напрямку – iSolar Development. Один із реалізованих проєктів у Хмельницькій області: сонячна електростанція потужністю 1 МВт та установка зберігання енергії ємністю 4 МВт*год. Інвестиції становили близько $1,3 млн, прогнозований строк окупності такого проєкту – близько чотирьох років.
«Наш досвід в EPC дає змогу реалізовувати інвестиційні проєкти під ключ: від підбору ділянки й розрахунку економіки до будівництва, запуску станції та продажу виробленої електроенергії. Ми маємо ліцензію на постачання електроенергії та працюємо як енерготрейдер, тому можемо супроводжувати проєкт і після запуску», – коментує Євген Діденко, керівник напряму iSolar Development. Детальніше про інвестиції в енергетику – у відео.
З чого почати
Якщо розглядаєте сонячну електростанцію чи установку зберігання енергії для бізнесу – звертайтесь до iSolar. Фахівці проаналізують потреби об’єкта, підберуть конфігурацію та підготують для вас розрахунок!
Starlink для бізнесу та автономної роботи
Які продукти зараз найактуальніші
На даний момент попит серед бізнесу і цивільних клієнтів на супутниковий звʼязок зріс, оскільки всі хочуть підготуватись до зимового періоду та можливих відключень, перестраховуються на випадок повторних обстрілів дата-центрів, які ми вже проходили восени, кажуть в Adaptis. І це логічно, оскільки подумати про це заздалегідь – означає убезпечити себе від додаткових втрат у випадку критичної ситуації.
Цивільні користувачі хочуть лишатись на звʼязку, мати можливість працювати, звʼязатись із рідними у нинішній час, а також вчасно отримувати сповіщення про повітряну тривогу, з чим бувають проблеми. Бізнесу ж важливо не зупиняти процеси, відповідно безперебійним має бути звʼязок для платіжних операцій, роботи логістики, клієнтської підтримки тощо.
В загальній кількості, якщо раніше на покупку дійсно переважали запити від військових, то тепер кількість запитів зрівнюється. Всім потрібен стабільний звʼязок, бізнес все частіше забезпечує себе резервним каналом інтернету.
Що стосується запитів на ремонт терміналів, то 91% таких звернень – від військових і волонтерів.
«Ми навчились ремонтувати навіть ті термінали, які вважаються неремонтопридатними, зокрема Mini та Gen3, та повертаємо в роботу 97% терміналів Starlink, які надходять на ремонт. Навіть бойові пошкодження – уламки, вибухова хвиля, – ремонтуємо у 98% випадків. Найскладніший наш ремонт – High Performance, який понад тиждень пролежав у воді. Майстри відновлювали його близько півтора місяця, і він досі успішно працює», – зазначають у компанії.
За словами компанії, зараз найбільше запитів на три позиції: термінал Starlink Mini, модуль Adaptis Amulet та повні комплекти Starlink із корпусом і живленням.
Термінал Starlink Mini та Mini X. У комплекті: супутникова антена Starlink Mini з вбудованим Wi-Fi-роутером, підставка, перехідник для труб і плоске кріплення, кабель живлення DC 15 м, блок живлення 230 В та перехідник на українську розетку. Окремо є варіант з терміналом Mini X і додатковим роутером. Станом на 4 листопада ціна акційна – 20 820 грн, звичайна – 25 900 грн.
Adaptis Amulet. Це розробка компанії – модуль, який дає змогу Starlink працювати під час дії РЕБ. Його можна встановити на вже куплений термінал або придбати термінал одразу з модулем. Вартість модуля із встановленням – 7799 грн: клієнт надсилає свій термінал, компанія встановлює модуль і повертає його назад. Новий термінал із вбудованим Amulet станом на 4 листопада коштує від 28 619 грн.
Adaptis MiniKit. Це комплект для встановлення Starlink Mini на автомобіль. Він включає термінал Starlink Mini, модифікацію Adaptis Amulet та автомобільний блок живлення Adaptis. Корпус виготовлений з ABS-пластику завтовшки 3 мм з UV-фільтром, кріпиться на чотирьох прогумованих неодимових магнітах діаметром 66 мм і чотирьох сталевих шарнірних плаваючих опорах.
До комплекту входять набір кріпильних елементів, компактний адаптер 12/24 В і блок живлення з роз'ємом DC, сумісний з оригінальним кабелем Starlink Mini. Щоб додати Amulet, його потрібно вибрати в конструкторі під час оформлення замовлення. Станом на 4 листопада повний комплект коштує 39 044 грн.
Умови для різних клієнтів. У роздрібних цінах уже є ПДВ. Доставка Новою поштою безкоштовна, також є розстрочка monobank на три платежі. Бізнес і організації можуть купувати гуртом на індивідуальних умовах, які залежать від обсягу замовлення. Для Сил оборони та волонтерів компанія пропонує спеціальні ціни, розширену гарантію та пріоритетне сервісне обслуговування.
Кому який комплект підходить і як його експлуатувати
За словами компанії, Starlink найбільше потрібен тим, для кого зв'язок – питання безпеки: військовим, медикам, енергетикам і громадам у прифронтових регіонах.
Підібрати комплект під свій сценарій, зокрема зі стійкістю до РЕБ, можна в конструкторі на сайті Adaptis.
Енергоспоживання. Starlink Mini в середньому споживає 25–40 Вт, у піку до 70 Вт. Standard 4X (Gen3) споживає 75–100 Вт, тобто приблизно втричі більше. Тому для блекаутів і поїздок компанія зазвичай радить Mini. Орієнтовний час автономної роботи такий:
Реальний час залежить від трафіку та погоди: взимку термінал витрачає більше енергії, бо топить сніг. В Adaptis не радять довго тримати термінал увімкненим від акумулятора авто з вимкненим двигуном, бо це розряджає стартову батарею. Для таких випадків є павербанк, який автоматично перемикає живлення з прикурювача на батарею, коли двигун зупиняють.
Сумісність і умови експлуатації. Корпуси та комплекти Adaptis виготовляють під конкретні моделі: MiniKit – для Mini і Mini X, G3kit – для Standard 4X, G2kit – для Gen2, HP – для Performance. Під час монтажу термінал не розбирають, тому гарантія виробника зберігається. Mini працює від 12–48 В постійного струму: від автоадаптера 12–24 В або від павербанку через USB-C PD потужністю щонайменше 100 Вт. Standard 4X з адаптером 12–56 В підключається до бортової мережі, інвертора або зарядної станції. У комплекті Standard 4X є роутер Wi-Fi 6, до якого можна підключити до 235 пристроїв.
Магнітні корпуси працюють лише на сталевому даху, для панорамних, алюмінієвих, пластикових і броньованих дахів є окремі рішення. Робочий діапазон терміналів – від −30 до +50 °C, захист IP67. Mini стоплює до 25 мм снігу за годину, Standard – до 40 мм. Коли авто їде швидше за 90 км/год, термінал може тимчасово блокуватися. За словами компанії, це пов'язано з тимчасовими обмеженнями SpaceX і не стосується Starshield.
Монтаж, гарантія та сервіс. Термінали встановлюють і налаштовують у центрі Adaptis у Києві. Вартість монтажу на авто:
На термінали зберігається гарантія виробника. Компанія ремонтує та діагностує термінали Starlink будь-якого покоління, зокрема куплені не в неї. За її даними, сервіс повертає в роботу 97% терміналів, що надходять на ремонт, зокрема Mini та Performance, які на ринку вважаються неремонтопридатними.
Як придбати. Замовити можна на сайті Adaptis, за телефоном +38 073 169 00 00 або в центрі встановлення та адаптації в Києві. Приймають картки Visa і Mastercard, є безготівкова оплата. Термінали в Україні працюють за білими списками, зареєструвати їх можна в ЦНАПі або через Дію.
Гуртові замовлення. Adaptis працює з дилерами, бізнесом, держустановами, громадами та фондами. Серед клієнтів компанія називає підрозділи Сил оборони, ООН, World Central Kitchen і Укрзалізницю, для якої розробила рішення для терміналів Starlink Performance на потягах Інтерсіті. За словами компанії, виробництво розташоване в Україні та випускає тисячі комплектів на місяць, загалом виготовлено десятки тисяч корпусів і комплектів. Adaptis входить до переліку виробників Brave1, є членом асоціацій NAUDI та IT Ukraine і резидентом Дія.Сіті.
Дизельні та газові генератори для бізнесу й промисловості: комплексні енергетичні рішення від українського виробника
Які генераторні установки виробляє компанія і хто їх замовляє
Восени 2026 року ТОВ «ТОКМАК ДИЗЕЛЬ МАШ» спостерігає стабільний попит на промислові електростанції. На відміну від попередніх років, коли осінь традиційно супроводжувалася зростанням кількості замовлень, сезонного підвищення активності поки немає. Водночас змінюється структура замовлень: підприємства дедалі частіше цікавляться потужнішими й технічно складнішими рішеннями. Найбільш затребувані електростанції від 100 кВт, але зростає інтерес до обладнання від 500 кВт та 1 МВт і вище. Збільшилася й кількість запитів на високовольтні електростанції з напругою генерації 6,3 та 10 кВ: за словами компанії, такі проєкти вже не є рідкістю. Підприємство має практичний досвід постачання та пусконалагодження високовольтних електрогенераторних установок.
Основні замовники – промислові підприємства, комунальний сектор, медичні та соціальні заклади, будівельні компанії. У компанії кажуть, що серед клієнтів є представники практично всіх галузей: енергетики, промисловості, освіти, банківського сектору, оборонної сфери, охорони здоровʼя, логістики, торгівлі та комунального господарства.
Серед клієнтів компанія називає АТ «Укрнафта», ПАТ «Центренерго», Національну поліцію, військові структури, мережі АТБ і «Сільпо», заклади освіти та охорони здоровʼя, зокрема Київський клінічний онкологічний центр. Окремий напрям – забезпечення електростанціями комунальних підприємств теплопостачання та інших обʼєктів критичної інфраструктури в Запоріжжі, Миколаєві, Дніпрі, Києві, Одесі та Львові.
Лінійка охоплює широкий діапазон:
За словами компанії, 1400 кВА в резервному режимі Standby відповідає 1 МВт номінальної потужності в режимі Prime. Також компанія розрізняє потужність окремої електростанції та загальну потужність комплексу, який може обʼєднувати кілька установок із синхронізацією.
Основу виробничої лінійки становлять електростанції на європейських двигунах Iveco та Volvo Penta і на двигунах французького бренду Baudouin, виробництво яких протягом багатьох років здійснюється, зокрема, у Китаї. За словами компанії, двигуни Baudouin добре зарекомендували себе в промисловій експлуатації та користуються стабільним попитом серед замовників.
Також у лінійці продукції представлені генераторні установки з двигунами власної зареєстрованої торговельної марки TOKMAK DIESEL потужністю від 44 до 1125 кВА.
Водночас виробничі можливості підприємства дають змогу комплектувати електростанції двигунами інших провідних виробників у широкому діапазоні потужностей відповідно до технічних вимог та індивідуальних потреб замовника.
Компанія пропонує дизельні, газопоршневі та когенераційні установки, а також окремо високовольтні дизельні та газопоршневі генераторні установки на 6,3 та 10 кВ. Проєкти реалізують як на власному виробництві, так і з технологічними партнерами, за потреби можливе постачання готового обладнання. Генераторні установки виготовляють у відкритому виконанні, шумозахисному кожусі або контейнері, з системами автоматичного введення резерву, синхронізації, автоматизації та дистанційного керування.
Для демонстрації виробничих можливостей компанія виділяє три характерні моделі:
TD-033 IS. Виконання: компактний шумоізольований кожух, спроєктований конструкторським бюро та виготовлений під цю модель двигуна. Максимальна потужність – 33 кВА/26 кВт, номінальна – 30 кВА/24 кВт. Двигун: FPT Iveco, Італія; 4-циліндровий, робоча швидкість – 1500 об/хв, керування обертами механічне. Витрата пального при 75% навантаження – 5,9 л/год. Паливний бак – 80 л. Габарити – 1960×800×1000 мм, вага – 750 кг.
TD-275 BDS. Виконання: шумоізольований кожух. Максимальна потужність – 275 кВА/220 кВт, номінальна – 250 кВА/200 кВт. Двигун: Moteurs Baudouin, Франція; 6-циліндровий, робоча швидкість – 1500 об/хв, керування обертами електронне. Витрата пального при 75% навантаження – 42,2 л/год. Паливний бак – 560 л. Габарити – 3450×1300×2090 мм, вага – 2800 кг.
TD-1400 BDS. Виконання: у кожусі. Максимальна потужність – 1400 кВА/1120 кВт, номінальна – 1250 кВА/1000 кВт. Двигун: Moteurs Baudouin, Франція; 12-циліндровий V-подібний, робоча швидкість – 1500 об/хв, керування обертами електронне. Витрата пального при 75% навантаження – 190,7 л/год. Паливний бак – 2395 л. Габарити – 5750×2100×3020 мм, вага – 12 000 кг.
Індивідуальні рішення, вибір потужності та терміни виготовлення
Компанія виготовляє електростанції під потреби замовника. Це можуть бути збільшені паливні баки на 1000, 2000 літрів чи іншого обʼєму з урахуванням допустимих габаритів, навантажень на конструкцію та умов експлуатації, спеціальні габарити, нестандартні конструктивні рішення, індивідуальне кольорове оформлення, фірмовий дизайн і LED-підсвітка.
Конструкторське бюро може розробляти нестандартні рішення під конкретні технічні завдання. За словами компанії, вона пропонує не лише серійне обладнання, а й індивідуальні інженерні рішення як для внутрішнього ринку, так і для потенційних експортних постачань.
Окремо пропонують електростанції преміум-сегмента на європейських комплектуючих. Це модель TD-135 IS на 135 кВА з двигуном Iveco, альтернатором Mecc Alte або Linz, системою керування ComAp та іншими компонентами європейського походження. У компанії вважають її рішенням для замовників, які цінують високу якість, надійність і довговічність і розуміють, що такі характеристики виправдовують вартість. На складі понад десять готових станцій цієї потужності. Їх можуть пропонувати українським замовникам і на експорт за умови виконання відповідних технічних і нормативних вимог.
Виробничі можливості заводу – значно більше, ніж електростанції
Виробничі потужності заводу не обмежуються генераторами. Підприємство виготовляє причепи, напівпричепи й візки для електростанцій, спеціалізовані металоконструкції, високовольтні й низьковольтні електротехнічні шафи, розподільчі щити, металеві корпуси та інші вироби. За словами компанії, власні металообробні потужності дають змогу виконувати індивідуальні замовлення промислового та побутового призначення: від спеціалізованого обладнання до металевих меблів та інших конструкцій.
Підбір потужності електростанції: що потрібно врахувати?
Щодо вибору потужності, одна з найпоширеніших помилок – орієнтуватися лише на сумарну встановлену потужність обладнання. Натомість потрібно враховувати одночасність роботи споживачів, пускові струми електродвигунів, характер навантаження та перспективи розвитку підприємства. Особливо це важливо для виробництв із потужними електродвигунами, насосами, компресорами та іншим обладнанням із великими пусковими навантаженнями. Спеціалісти компанії аналізують фактичний режим електроспоживання й підбирають станцію із запасом потужності, щоб уникнути і її нестачі, і зайвих витрат на надто потужне обладнання.
Витрата пального залежить від потужності електростанції, типу двигуна та фактичного навантаження. Для сучасних дизельних станцій за оптимального режиму орієнтовна питома витрата становить 0,24–0,30 літра на кіловат-годину. За навантаження 100 кВт це орієнтовно 24–30 літрів на годину, за 500 кВт – близько 120–150 літрів. Точні показники залежать від моделі.
Генератор найефективніше працює в діапазоні навантажень, визначеному виробником, тому правильний підбір потужності впливає на собівартість електроенергії. У компанії радять оцінювати загальну вартість володіння, включно з пальним, технічним обслуговуванням і ресурсом обладнання.
Вартість експлуатації розраховується індивідуально з урахуванням ціни пального, режиму роботи та регламентних витрат на обслуговування.
Дизельні та газопоршневі електростанції: конкуренти чи партнери?
За словами компанії, дизельні та газопоршневі установки розвʼязують різні завдання. Дизельні підходять для резервного й аварійного електропостачання: вони швидко запускаються, їх відносно просто організувати, і вони можуть працювати незалежно від газової інфраструктури за наявності запасу пального.
Газопоршневі цікаві підприємствам, які планують тривалу щоденну генерацію: за відповідних тарифів на газ і режимів роботи вони можуть забезпечувати нижчу собівартість електроенергії. Ще одна перевага газопоршневих установок – когенерація, тобто одночасне виробництво електричної й теплової енергії. У компанії розглядають ці технології не як конкурентні, а як різні інструменти.
Більше ніж електростанції: сучасні системи накопичення енергії, швидкі терміни виготовлення та сервіс
Сучасна система енергозабезпечення підприємства може поєднувати дизельну чи газопоршневу станцію, сонячну електростанцію, систему накопичення енергії BESS та зовнішню мережу. Для цього потрібна система керування, яка координує всі компоненти. Наприклад, удень підприємство може максимально використовувати сонячну генерацію, акумулятори – для компенсації піків і підтримання живлення, а генератор – для покриття дефіциту енергії.
Компанія пропонує системи BESS, а також дизельні й газопоршневі генераторні установки для таких комплексів. Сонячні електростанції не є її окремим напрямом, але вона може брати участь у комплексних проєктах разом із технологічними партнерами. За її словами, подібні проєкти зараз опрацьовують, а фахівці мають понад 20 років досвіду роботи з енергетичним обладнанням. Кожен такий проєкт потребує індивідуального технічного опрацювання та узгодження взаємодії всіх компонентів.
За наявності всіх комплектуючих невеликі електростанції можна виготовити приблизно за тиждень. Типовий термін складання електростанцій до 500 кВт – один-два тижні, великих – орієнтовно два-три тижні. У середньому компанія орієнтується на два тижні, залежно від складності проєкту термін може становити від одного тижня до місяця. На складі також є готові генераторні установки різної потужності, тож замовник може отримати готове рішення без очікування виробничого циклу.
У компанії розуміють, що для багатьох підприємств терміни отримання обладнання критично важливі, тому прагнуть запропонувати оптимальний варіант з урахуванням технічних потреб і необхідних строків.
Компанія опікується введенням обладнання в експлуатацію та його подальшим технічним супроводом. Умови гарантії, регламентного й сервісного обслуговування залежать від моделі обладнання та договору.
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