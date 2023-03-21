Сонячні електростанції допомогли подолати дефіцит потужності в енергосистемі, - Держенергонагляд

"Енергетикам у критичних, безпрецедентних умовах, з якими ще не стикалася жодна енергосистема інших країн, вдалося утримати ситуацію під контролем. Світловий день уже довший, більше генерують електроенергії сонячні електростанції, дефіциту потужності немає", - зазначив очільник відомства.

За словами Слободяна, темпи відновлення енергосистеми співрозмірні з темпами нових пошкоджень, попри те, що енергосистема продовжує зазнавати ракетних атак з боку агресора. На електрооб’єктах та в мережах тривають відновлювальні роботи.

"Але якщо говорити про повне відновлення, то це займе, напевно, не один рік", - додав голова Держенергонагляду.

Раніше повідомлялося, що в середині березня Секретаріат Енергетичного Співтовариства організував зустріч у Києві для пошуку шляхів вирішення проблем зеленої енергетики України серед яких головною проблемою є існуюча заборгованість перед галуззю в розмірі 17,8 млрд грн.

Також Володимир Зеленський заявляв, що завдяки "зеленій" генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки.