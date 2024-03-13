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"Сонцепьок", танки і окупанти. ССО показали відео знищення росіян за допомогою дронів

Архівне фото: ССО показали відео знищення росіян за допомогою дронів (facebook com easternforce)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни за допомогою FPV-дронів змогли знищити групу окупантів разом із технікою. Процес ліквідації вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"У зоні відповідальності 8 полку ССО за час ведення розвідки було виявлено техніку та живу силу противника. Прийнято рішення на застосування FPV дронів", - йдеться в повідомленні.

За результатами роботи було пошкоджено та виведено з ладу:

  • 2 танки;
  • ТОС-1А "Сонцепьок";
  • 3 ББМ.

Крім того, знищено 13 і поранено 12 окупантів. Оператор 8 полку ССО сказав, що це був дуже важкий день, і водночас - продуктивний. За його словами, він не залишав пульт управління дроном довше ніж на пару хвилин.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що українські військові відбили 26 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. 

А втрати Росії у війні в Україні на ранок середи 13 березня становили 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 426 870 військових

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