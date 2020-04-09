В Сомали зафиксировали первую смерть от коронавируса

Из-за распространения коронавируса в Сомали зафиксирована первая смерть от болезни. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, от коронавирусной болезни COVID-19 скончался 52-летний житель Сомали. Также заражения были выявлены еще у четырех человек этой страны, которые не выезжали за ее пределы ранее.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом подтвердили еще в двух африканских странах - Мали и Гвинее-Бисау. Первые два случая коронавирусом были выявлены у 49-летней женщины и 62-летнего мужчины. Оба инфицированных прибыли в страну из Франции.

Также власти Зимбабве сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в стране. Инфицированный 38-летний мужчина заразился во время поездки в Великобританию.

РБК-Украина ранее писало, что число инфицированных коронавирусом украинцев составляет 1668. За сутки заразились 206 человек, среди них 20 детей. Умерли от последствий инфекции 52 человека. На это время удалось вылечиться 35 пациентам. Наибольшее количество тех, кто заразился, в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и Киеве.