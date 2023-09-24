В Сомалі стався теракт після атаки армії на бази терористів: десятки поранених та загиблих

Теракт був вчинений за допомогою замінованої вантажівки. Вибух зруйнував сусідні будівлі, а також вбив щонайменше 18 людей, ще 40 було поранено.

"Двадцять поранених були госпіталізовані до лікарні Beledweyne, тоді як ще 20 перебувають у критичному стані", - міністр внутрішніх справ штату Хіршабель Абдірахман Дахір Гуре.

Офіцер поліції Ахмед Аден зазначив, що серед загиблих було п’ятеро поліцейських, які стріляли по вантажівці, намагаючись зупинити її наїзд на КПП.

Зазначимо, що КПП розташований в регіоні Хіран, де днем раніше сталися сутички армії Сомалі та терористів з угрупування "Аль-Шабаб". Тоді в ході операції було знищено три бази та ліквідовано 27 бойовиків. Операція проводилася в селах Балал-Дхір, Ель-Гамбар та Міліліко, які розташовані у штаті Центральний Галмудуг.

"Аль-Шабаб" поки не взяли на себе відповідальність за теракт, однак видання зазначає, що такі напади цілком в їх стилі.

Ситуація в Сомалі

Бойовики "Аль-Шабаб" ведуть свою боротьбу проти влади країни вже понад 10 років. Так, 5 червня влада Уганди повідомила про загибель 54 своїх миротворців у Сомалі внаслідок нападу бойовиків угруповання "Аль-Шабаб" на базу Африканського союзу (АС).

Раніше, Джо Байден відправив до Сомалі американський військовий контингент для боротьби з терористами.

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