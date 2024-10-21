У Солом’янському районі Києва вантажівка вʼїхала в маршрутку, є постраждалі

Вантажівка на повній швидкості в'їхала у маршрутку, в якій перебували пасажири.

За попередніми даними, внаслідок аварії постраждали щонайменше четверо осіб.

Поліція разом із медичними службами оперативно прибули на місце події для надання допомоги постраждалим та проведення слідчих дій.

Медики продовжують надавати необхідну допомогу постраждалим, однак інформація про їхній стан і точну кількість потерпілих ще уточнюється.

Разом з тим Патрульна поліція Києва повідомила, що у зв'язку з ДТП на вулиці Вадима Гетьмана, рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.

Оновлено 11:30

В КМДА повідомили, що внаслідок ДТП кількість постраждалих зросла до девʼяти осіб, сім з яких доставили до лікарень.

"На зупинці громадського транспорту сталося ДТП внаслідок зіткнення вантажівки з маршрутним транспортом (некомунального автопарку). На місці працюють усі екстрені служби, зокрема медики", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті, та водія вантажівки.

Фото: У Солом’янському районі Києва вантажівка вʼїхала в маршрутку (t.me/gunpKyiv)