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И на солнце бывают пятна: Volvo отзывает автомобили из-за проблем с ремнями безопасности

Автор: Вадим Добровольский

Компания Volvo, чьи автомобили славятся высоким уровнем безопасности, оказалась в непростой ситуации. Производителю придется отозвать почти 20 тысяч машин из-за проблем с ремнями безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Consumer Reports.

Проблема заключается в компоненте, называемом автоматическим втягивающим устройством (ALR), который фиксирует ремень безопасности для удобной установки автокресла.

Напомним, компания Chevrolet анонсировала монструозный турбодизель. В эпоху заката ДВС продолжает совершенствовать такие моторы - новый силовой агрегат с рекордным крутящим моментом почти 1500 Нм предназначен для обновленного тяжелого пикапа Chevrolet Silverado Heavy Duty.

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Автомобильный рынок