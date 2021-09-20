И на солнце бывают пятна: Volvo отзывает автомобили из-за проблем с ремнями безопасности

Компания Volvo, чьи автомобили славятся высоким уровнем безопасности, оказалась в непростой ситуации. Производителю придется отозвать почти 20 тысяч машин из-за проблем с ремнями безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Consumer Reports.
Проблема заключается в компоненте, называемом автоматическим втягивающим устройством (ALR), который фиксирует ремень безопасности для удобной установки автокресла.
Напомним, компания Chevrolet анонсировала монструозный турбодизель. В эпоху заката ДВС продолжает совершенствовать такие моторы - новый силовой агрегат с рекордным крутящим моментом почти 1500 Нм предназначен для обновленного тяжелого пикапа Chevrolet Silverado Heavy Duty.