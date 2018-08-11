Солнечное затмение 2018: онлайн трансляция природного явления

Иллюстративное фото (pixabay.com/Doinkster)

Затмение Солнца 11 августа увидят жители северных регионов Европы, Америки и Азии

11 августа 2018 года произойдет частичное солнечное затмение, последнее в нынешнем году. Когда и где можно наблюдать это природное явление вживую, а также онлайн трансляция затмения - у нас на Styler.

Когда произойдет солнечное затмение 2018

11 августа в период с 11:02 до 14:30 по киевскому времени многие жители Земли станут свидетелями очередного интереснейшего астрономического явления. Над большей частью северного полушария планеты можно будет наблюдать частное солнечное затмение. Начнется оно в районе канадского полуострова Лабрадор.

Суть данного солнечного затмения заключается в том, что Луна частично закроет собой Солнце от Земли. Небо будет темнеть не так сильно, как при полном затмении, и звезды днем не будут заметны.

Видео: Солнечное затмение 2018 (YouTube/УНІАН)

Где наблюдать затмение Солнца

К сожалению, нынешнее солнечное затмение не увидят жители Украины, т.к. оно пройдет несколько севернее нашей территории. Зато его могут наблюдать жители северных частей Европы (Исландия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия) и Азии (Китай, Монголия, Казахстан), северо-востока России, части Северной Америки, Канады, Гренландии. А во время захода Солнца затмение будет видно в Северной и Южной Корее.

Наибольшая фаза солнечного затмения будет наблюдаться в районе Восточно-Сибирского моря, вблизи острова Врангеля.

Иллюстративное фото (pixabay.com/WestTexasKen)

Какое влияние на здоровье и психику оказывают затмения

Как отмечают медики, влиянию солнечных и лунных затмений наиболее подвержены люди с заболеваниями сосудов и сердца, а также с проблемами артериального давления, психическими расстройствами, старики, дети и беременные женщины. Причем, эти люди могут испытать изменения в самочувствии на протяжении нескольких дней до и после самих затмений. В основном это выражается в ухудшении самочувствия, перепадах настроения, головных болях, скачках артериального давления и т.п.

Кроме того, во время затмений не рекомендуется проводить медицинские мероприятия и плановые операции, т.к. данный период отличается тяжелым восстановлением организма.

Также следует перенести на другое время важные дела, к примеру, свадьбы, переезды, серьезные покупки и т.д. Это время чревато принятием неверных решений. Зато период затмений считается подходящим для отказа от вредных привычек, расставания с отжившим свое прошлым, начала диеты и чистки организма.

Кстати, ранее мы писали о том, что пророчат звезды в день солнечного затмения и чего ожидать всем знакам Зодиака 11 авуста.

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