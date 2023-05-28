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В Соледарі семеро росіян дезертирували зі зброєю: п'ятьох затримали, одного вбили

Фото: в Соледарі дезертирували семеро військових РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Соледарі Донецької області семеро військовослужбовців РФ дезертирували з військової частини зі зброєю в руках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

Зазначається, що втікачі були мобілізованими колишніми в'язнями.

"У районі Соледара з військової частини втекли зі зброєю семеро колишніх в'язнів - військовослужбовці одного з підрозділів. Трьох із них затримано в районі Брянки на території "ЛНР", - пише ТАСС.

Пізніше "правоохоронці" затримали ще двох втікачів, які на той момент перебували в одному з кафе Брянки в стані алкогольного сп'яніння. Ще одного дезертира вбили самі втікачі, бо той хотів здатися.

Дезертирство в армії РФ

В Генеральному штабі ЗСУ заявляють, що останнім часом випадки непідкорення керівництву та дезертирства серед військових РФ стають все частішими. Так, 25 травня близько 20 військовослужбовців, які теж були колишніми в'язнями, втекли з військової частині біля Сватового Луганської області.

"Вони викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають", - розповіли в Генштабі.

Дезертирства серед високопосадовців боїться і російський диктатор Володимир Путін. Так, у високопосадовців та керівників державних компаній російські служби безпеки конфіскують закордонні паспорти, щоб запобігти їхнім поїздкам за кордон.

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