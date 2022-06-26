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Солдаты не хотят воевать и массово идут в отказ. Новый перехват разговора оккупанта от ГУР

Фото: российские оккупанты в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные бьют оккупантов, накрывая сокрушительным огнем. Те даже отказываются становиться в строй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват Главного управления разведки разговора оккупанта так называемой "ДНР".

По его словам, их подразделение ВСУ "разбили в пух и прах". Большое количество раненых и погибших.

"Утром как начали е… (обстреливать) до 12 дня. Хоть бы раз поддержали! Не знаю, сейчас будет решаться вопрос. Мы все ушли в отказ. Больше никуда никто. Из минометов, из чего только не крыли. На эвакуацию сказали, а потом приехали - а чего позиции оставили? Пусть возвращаются. Но идите вы на… (долой). Вам нужно, вы и возвращайтесь", - говорит он.

По словам оккупанта, ВСУ внезапно нападают на них, заставая врасплох.

"Они ни с того ни с сего зашли, просто окружили и как дали пиз… (взбучки). Просили по рации, тупо х… забили (пренебрегли). Бросили через… А потом - возвращайтесь! Там никого нет. А пацаны там неподалеку были, россияне оттуда на ногах уе… (бегали). Комбат наш русский, не довезли. Хороший парень. Только 30 отметили", - добавляет он.

Как сообщалось, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 34 850 оккупантов.

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