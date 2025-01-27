Солдати КНДР підривають себе гранатами для того, щоб не потрапити у полон, - Sky News

Війська КНДР, які перебувають у Росії, демонструють очевидну необізнаність про загрози з боку безпілотників і артилерії. Вони також відмовляються здаватися в полон живими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як пише видання, північнокорейці "радше підірвуть себе гранатами, ніж ризикнуть потрапити в полон". Також, ймовірно, північнокорейські війська тимчасово відійшли від лінії фронту в Росії. Це сталось після того, як солдати КНДР зазнали важких втрат.

Зокрема, журналісти Sky News поспілкувались з українськими військовими, які вважають, що північнокорейські солдати наразі або роблять висновки з помилок, зроблених під час перших зіткнень з українськими солдатами, або доглядають за пораненими, або чекають на підкріплення.

"Я думаю, що вони скоро повернуться", - сказав командир, який має позивний "Пульс".

Видання також пише про те, що війська КНДР не обізнані про загрози з боку безпілотників і артилерії. Про це свідчать їх штурми пішки, групами по 20, 40 і навіть 60 осіб, що робить їх легкою мішенню.

Окрім того, солдати КНДР намагаються прибрати докази своєї присутності із зони бойових дій, забираючи поранених і загиблих.

Через погану координацію у КНДР виникають проблеми з російською армією. Один солдат стверджував, що радіоперехоплення показали, що північнокорейці випадково націлилися на російські позиції.

Українські військові зауважили, що солдати КНДР мають краще екіпірування, ніж у багатьох росіян, включаючи гвинтівки і форму, але північнокорейці пересуваються лише пішки і використовують гольф-баггі для перевезення боєприпасів.

"Всі вони були чисто поголені і ідеально доглянуті, як моделі. Усі до одного - без бороди, недоглянутого волосся чи лисини... Також було важко визначити їхній вік. На вигляд їм було від 25 до 35, можливо, до 40 років", - розповів "Пульс".