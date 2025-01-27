Солдати КНДР підривають себе гранатами для того, щоб не потрапити у полон, - Sky News
Війська КНДР, які перебувають у Росії, демонструють очевидну необізнаність про загрози з боку безпілотників і артилерії. Вони також відмовляються здаватися в полон живими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як пише видання, північнокорейці "радше підірвуть себе гранатами, ніж ризикнуть потрапити в полон". Також, ймовірно, північнокорейські війська тимчасово відійшли від лінії фронту в Росії. Це сталось після того, як солдати КНДР зазнали важких втрат.
Зокрема, журналісти Sky News поспілкувались з українськими військовими, які вважають, що північнокорейські солдати наразі або роблять висновки з помилок, зроблених під час перших зіткнень з українськими солдатами, або доглядають за пораненими, або чекають на підкріплення.
"Я думаю, що вони скоро повернуться", - сказав командир, який має позивний "Пульс".
Видання також пише про те, що війська КНДР не обізнані про загрози з боку безпілотників і артилерії. Про це свідчать їх штурми пішки, групами по 20, 40 і навіть 60 осіб, що робить їх легкою мішенню.
Окрім того, солдати КНДР намагаються прибрати докази своєї присутності із зони бойових дій, забираючи поранених і загиблих.
Через погану координацію у КНДР виникають проблеми з російською армією. Один солдат стверджував, що радіоперехоплення показали, що північнокорейці випадково націлилися на російські позиції.
Українські військові зауважили, що солдати КНДР мають краще екіпірування, ніж у багатьох росіян, включаючи гвинтівки і форму, але північнокорейці пересуваються лише пішки і використовують гольф-баггі для перевезення боєприпасів.
"Всі вони були чисто поголені і ідеально доглянуті, як моделі. Усі до одного - без бороди, недоглянутого волосся чи лисини... Також було важко визначити їхній вік. На вигляд їм було від 25 до 35, можливо, до 40 років", - розповів "Пульс".
Участь КНДР у війні Росії проти України
КНДР продовжує допомагати Росії у війні проти України, спочатку постачаючи артснаряди, а згодом направивши понад 10 тисяч військових. За даними розвідки, цього року Пхеньян планує передати ще 150 балістичних ракет малої дальності та додаткові гаубиці.
Варто нагадати, що політтехнолог Тарас Загородній оцінював, чи може президент США Дональд Трамп змусити Північну Корею припинити допомогу Росії у війні. Під час свого першого терміну Трамп намагався поладнати з КНДР та навіть зустрічався з Кім Чен Ином.
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