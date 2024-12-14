Солдати КНДР через "мовний бар'єр" розстріляли автомобіль з "кадирівцями", - ГУР

Північнокорейські військові в Курській області

Зауважимо, що раніше сьогодні керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко пояснив, як Росія використовує солдатів КНДР.

Незадовго до цього про північнокорейських військових згадав і президент України Володимир Зеленський. Він, як і Коваленко, зазначив, що є відомості про перші втрати серед північнокорейських військових.

Детальніше про те, як Зеленський прокоментував використання військ КНДР у штурмах, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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