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Солдати КНДР через "мовний бар'єр" розстріляли автомобіль з "кадирівцями", - ГУР

Фото: солдати КНДР влаштовують "френдлі-фаєри" з підрозділами армії РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Солдати КНДР розстріляли автомобіль з військовими Російської Федерації. Це сталось через мовне непорозуміння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

За даними української розвідки, мовний бар'єр залишається складною перепоною у процесі застосування військ КНДР на полі бою. 
 
"Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили "дружній вогонь" по автомобільній техніці  так званого батальйону "Ахмат". Результат - восьмеро вбитих кадирівців", - розповіли в ГУР.

Північнокорейські військові в Курській області

Зауважимо, що раніше сьогодні керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко пояснив, як Росія використовує солдатів КНДР.

Незадовго до цього про північнокорейських військових згадав і президент України Володимир Зеленський. Він, як і Коваленко, зазначив, що є відомості про перші втрати серед північнокорейських військових.

Детальніше про те, як Зеленський прокоментував використання військ КНДР у штурмах, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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