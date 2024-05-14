Солдат РФ впритул застрелив цивільного під Вовчанськом, - прокуратура

За даними слідства, сьогодні, 14 травня, у селі Стариця російський окупант застрелив 46-річного місцевого жителя.

Також відомо, що 14 травня під час збройного нападу окупантів у цьому ж населеному пункті зник місцевий мешканець. Його місцезнаходження не встановили.

"Наразі правоохоронці розглядають кілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство", - розповіли правоохоронці.

У селі продовжуються бойові дії.