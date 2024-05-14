UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Солдат РФ впритул застрелив цивільного під Вовчанськом, - прокуратура

Ілюстративне фото: під Вовчанськом окупант застрелив мирного жителя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти продовжують чинити військові злочини у Харківській області. Зокрема, солдат РФ впритул застрелив жителя Вовчанської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

За даними слідства, сьогодні, 14 травня, у селі Стариця російський окупант застрелив 46-річного місцевого жителя.

Також відомо, що 14 травня під час збройного нападу окупантів у цьому ж населеному пункті зник місцевий мешканець. Його місцезнаходження не встановили.

"Наразі правоохоронці розглядають кілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство", - розповіли правоохоронці.

У селі продовжуються бойові дії.

Наступ росіян

Варто зауважити, що окупанти активізували бойові дії на півночі Харківської області.

Вже відомо про кілька військових злочинів, які вони скоїли за кілька днів. Зокрема, під Вовчанськом вони закрили у підвалі мирних мешканців.

Також, за інформацією поліції, ворог міг розстріляти двох волонтерів, які намагалися евакуювати родину із Вовчанська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВовчанськХарківВійна в Україні