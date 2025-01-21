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Солдат РФ біля Гуляйполя застрелив командира через тортури і здирництво в підрозділі

Вівторок 21 січня 2025 08:18
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Солдат РФ біля Гуляйполя застрелив командира через тортури і здирництво в підрозділі Ілюстративне фото: солдат РФ застрелив командира через тортури і здирництво в підрозділі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російський солдат розстріляв свого командира через тортури у підрозділи. Це сталось на окупованій частині Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", інцидент стався в російській 64-й ОМСБр ще 14 січня неподалік населеного пункту Гуляйполе. Там механік-водій з 5,45 мм автомата Калашникова поранив сержанта і застрелив командира свого відділення гранатометного взводу.

"Командування В/Ч 51460 боїться повторних спроб розправи над офіцерським і сержантським складом - вони намагаються запровадити нові обмеження щодо контролю особистої зброї через цей випадок", - сказано у повідомленні.

Росіяни заявляють, що умови служби там нестерпні - до них постійно застосовують тортури і залякування, вилучають мобільні телефони. Командири за все вимагають хабарі, а іноді просто відбирають зарплатні картки у рядових солдатів.

Нагадаємо, за добу з 20 на 21 січня, росіяни втратили на фронті 1600 солдатів, близько 300 одиниць техніки і 130 безпілотників.

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