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Сокращение "желтой" зоны. Только в трех областях COVID-показатели в норме: список

Автор: Анастасия Рокитна

"Желтая" зона карантина в Украине сократилась. По состоянию на сегодня, в этой зоне три области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Красная" зона

В зону с самыми жесткими ограничениями входят:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Херсонская,
  • Ровенская,
  • Николаевская.

Житомирскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области также могут перевести в "красную" зону карантина, ранее сообщил глава Минздрава. Также в Черкасской ОГА сообщили, регион может попасть в эту зону.

"Оранжевая" зона

В эту зону входит больше всего украинских областей. В нее входят:

  1. Киев,
  2. Волынская область,
  3. Житомирская,
  4. Ивано-Франковская,
  5. Киевская,
  6. Луганская,
  7. Львовская,
  8. Сумская,
  9. Тернопольская,
  10. Харьковская,
  11. Хмельницкая,
  12. Черкасская,
  13. Черновицкая,
  14. Черниговская,
  15. Полтавская.

"Желтая" зона

Эта зона карантина стала наименьшей. В ней находятся три области:

  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Винницкая.
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Карантин