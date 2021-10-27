Сокращение "желтой" зоны. Только в трех областях COVID-показатели в норме: список

"Желтая" зона карантина в Украине сократилась. По состоянию на сегодня, в этой зоне три области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В зону с самыми жесткими ограничениями входят:
Житомирскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области также могут перевести в "красную" зону карантина, ранее сообщил глава Минздрава. Также в Черкасской ОГА сообщили, регион может попасть в эту зону.
В эту зону входит больше всего украинских областей. В нее входят:
Эта зона карантина стала наименьшей. В ней находятся три области: