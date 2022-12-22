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Сокирою руку ламав уночі. Окупант розповів, як намагався виїхати з лінії фронту, - ГУР

Фото: окупант розповів, як намагався виїхати з лінії фронту (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Військовослужбовець Росії в радіоперехопленні розповів дружині про невдалу спробу перелому руки сокирою, щоб уникнути поранення, або загибелі в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram головного управління розвідки МО України.

"Ти навіть не уявляєш. Я не знаю вже, сьогодні руку ламав собі вночі. Ломав руку і думав, що може мене це хоч вивезуть. Я двічі цим обухом сокири по ній ударив, потім годину нічого не міг робити взагалі. А потім вранці. дивлюся – все працює. Виявився сильний удар. Я вже й не знаю, що мені робити", - йдеться у радіоперехопленні.

Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Також раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

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