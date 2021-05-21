Сохранение импорта в отопительный сезон может помешать интеграции Украины в ENTSO-E, - Буславец

"Украинская энергосистема должна работать изолированно - это условие энергетической евроинтеграции (до ENTSO - E, - ред). Какой сигнал мы посылаем партнерам в ЕС, когда демонстрируем, что зимой нам нужен коммерческий импорт? Когда регулятор демонстрирует недоверие к собственной генерации", - отметила экс-министр.

Она подчеркнула, украинская энергосистема не потребует импорта в отопительный сезон, если график работы и ремонтов АЭС не искаженный, а на ТЭС достаточно угля.

Экс-министр подчеркнула, что вопрос импорта тока из стран, которые не являются членами Энергетического сообщества должен рассматриваться исключительно в контексте запланированной на 2023 год интеграции в ENTSO-E.

"Предлагаю рассматривать вопрос импорта исключительно в парадигме нашего вступления в ENTSO-E. Даже без политического аспекта и без понятной всем энергетикам экономического ущерба от демпинга заклятых "партнеров", - отметила Буславец.