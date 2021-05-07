Не согласна. Меркель поспорила с советником Байдена из-за патентов на вакцины

Канцлер Германии Ангела Меркель поспорила с позицией администрации президента США Джо Байдена из-за патентов на вакцины от коронавируса. Белый дом отказался от права на интеллектуальную собственность в вопросе патентов.
Об этом сообщает Financial Times.
По словам Меркель, приостановка действия права на интеллектуальную собственность будет иметь серьезные последствия для производства COVID-вакцин по всему миру.
"Защита интеллектуальной собственности является источником инноваций, и она должна оставаться таковой в будущем", - добавила канцлер.
Ее заявление стало ответом на слова советника Байдена Кэтрин Тай. Она заявляла, что Белый дом поддержит отказ от патентов на вакцины от коронавируса для увеличения их поставок.
РБК-Украина писало, что лидеры США и Евросоюза поддержали отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19. Ранее с такой инициативой обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО) страны Южной Америки и Индии.