Не согласна. Меркель поспорила с советником Байдена из-за патентов на вакцины

Канцлер Германии Ангела Меркель поспорила с позицией администрации президента США Джо Байдена из-за патентов на вакцины от коронавируса. Белый дом отказался от права на интеллектуальную собственность в вопросе патентов.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам Меркель, приостановка действия права на интеллектуальную собственность будет иметь серьезные последствия для производства COVID-вакцин по всему миру.

"Защита интеллектуальной собственности является источником инноваций, и она должна оставаться таковой в будущем", - добавила канцлер.

Ее заявление стало ответом на слова советника Байдена Кэтрин Тай. Она заявляла, что Белый дом поддержит отказ от патентов на вакцины от коронавируса для увеличения их поставок.