В Софийском соборе проходит Рождественская литургия

Фото: Рождественская литургия (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во время литургии был продемонстрирован томос об автокефалии ПЦУ

Сегодня, 7 января, в Софийском соборе началась Рождественская литургия с участием предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского и всея Украины Епифания в сослужении епископата и духовенства объединенной церкви. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, в общей молитве запланировано участие президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия, народных депутатов Украины, членов Кабинета министров Украины, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров.

Різдво. Святкова літургія в Софії Київській. Представлення томоса Святкова різдвяна Літургія у Софії Київській Під час богослужіння у храмі перебуває довгоочікуваний томос – документ, який Вселенський Патріарх Варфоломій 6 січня 2019 року передав главі Православної Церкви України Опубліковано Радіо Свобода Понеділок, 7 січня 2019 р.

Отметим, что во время литургии был продемонстрирован томос об автокефалии ПЦУ. В частности, Порошенко и митрополит Епифаний внесли в Софийский собор в Киеве томос. Как известно, фамилия президента Порошенко указано в тексте документа.

После литургии томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет увидеть его.

Фото: Рождественская литургия (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, 6 января 2019 во время Божественной литургии в Свято-Георгиевском соборе на Фанаре Вселенский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии ПЦУ митрополиту Епифанию. Так, Вселенский патриархат предоставил томос ПЦУ. Таким образом, Православная церковь Украины юридически вышла из подчинения другой поместной церкви, то есть РПЦ, и будет подчиняться той, которая дает автокефалию, - а именно Константинопольскому патриархату.

Добавим, что Порошенко призвал украинцев собраться 7 января на Софийской площади для общей молитвы за утверждение Единой поместной православной церкви Украины.