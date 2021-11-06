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Не содержит тайны: в Минздраве обосновали законность проверки COVID-сертификатов

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Украина, Суббота 06 ноября 2021 08:45
Не содержит тайны: в Минздраве обосновали законность проверки COVID-сертификатов Фото: проверки COVID-сертификатов являются законными, заявили в Минздраве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Проверки COVID-сертификатов являются законными, поскольку не содержат тайны. По закону пациент имеет право на тайну только о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих никаких сведений нет. Таким образом, правоохранители во время проверок соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что норма о наличие документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках.

В то же время, действующие карантинные нормы предусматривают, что на красном уровне эпидопасности работать могут только те общественные заведения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. То есть в указанных учреждениях уже речь идет о возможности проверки документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19.

"Для того, чтобы ограничения желтого или красных уровней не касались общественных заведений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить соответствующие документы у посетителей", - говорится в сообщении.

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