Собрано более 600 тыс. долларов на помощь пострадавшим от обстрелов украинским зоопаркам

Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) заявила, что собрала более 600 000 долларов на помощь украинским зоопаркам, пострадавшим от военной агрессии со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Чрезвычайный фонд зоопарков привлек для Украины более 635 000 долларов США от очень большого числа индивидуальных и институциональных жертвователей. Собранные средства помогут оказать немедленную и долгосрочную помощь нашим коллегам в Украине", — говорится в заявлении EAZA. Представители организации заявили, что уже сделали первоначальные денежные переводы нуждающимся зоопаркам из фонда.

"Эти переводы предназначены для того, чтобы позволить зоопаркам покрыть расходы на своевременное пополнение запасов кормов и других необходимых товаров", — говорится в заявлении.