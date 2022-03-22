Собрано более 600 тыс. долларов на помощь пострадавшим от обстрелов украинским зоопаркам

Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) заявила, что собрала более 600 000 долларов на помощь украинским зоопаркам, пострадавшим от военной агрессии со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Чрезвычайный фонд зоопарков привлек для Украины более 635 000 долларов США от очень большого числа индивидуальных и институциональных жертвователей. Собранные средства помогут оказать немедленную и долгосрочную помощь нашим коллегам в Украине", — говорится в заявлении EAZA. Представители организации заявили, что уже сделали первоначальные денежные переводы нуждающимся зоопаркам из фонда.
"Эти переводы предназначены для того, чтобы позволить зоопаркам покрыть расходы на своевременное пополнение запасов кормов и других необходимых товаров", — говорится в заявлении.
О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 27-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.