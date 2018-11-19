Объединительный собор состоится в начале декабря, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Об этом Парубий заявил в ходе согласительного совета парламента

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Объединительный собор состоится в начале декабря этого года. Об этом глава парламента заявил в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам спикера ВР, проведение собора запланировано в Киеве.

"27-29 ноября в Стамбуле состоится Синод Вселенского патриархата, который утвердит текст Томоса для православной церкви в Украине. Это открывает путь для всеукраинского Архиерейского объединительного собора в Киеве. Предварительно планируется, что он состоится в начале декабря в Киеве", - сообщил

Напомним, в главном секретариате Синода Вселенского патриархата заявили, что Объединительный собор Украинской православной церкви пройдет в декабре. Отмечалось, что в рамках подготовки к Синоду Вселенского патриархата 27-29 ноября 2018 года Константинополь напоминает о своем решении предоставить Томос об автокефалии православной церкви Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, представители УПЦ Московского патриархата заявляли, что Архиерейский собор, на котором выберут предстоятеля единой УПЦ, может состояться 22 ноября.

Добавим также, руководство УПЦ МП угрожало отлучить от церкви сторонников украинской автокефалии из числа своих иерархов. Собеседник РБК-Украина, знакомый с деталями встречи иерархов с главой государства Петром Порошенко, подтвердил информацию о беспрецедентном давлении и пояснил, что речь идет об угрозах запрета на служение, вплоть до отлучения от церкви.