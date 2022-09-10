Не собираемся пятиться как краб. Зеленский заверил, что ВСУ будут продолжать идти вперед

Президент подчеркнул, что следующая зима, возможно, станет переломной для войны и может привести к быстрой деоккупации всей территории Украины.

По его словам, если бы украинские военные обладали бы большим количеством оружия, то освобождение территорий происходило бы еще быстрее.

"Мы не крабы и боком или назад никто не пойдет. Мы будем идти вперед", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что украинцы всегда готовы отстаивать свою землю.