Собака Санду покусав президента Австрії: ЗМІ показали відео

Видання оприлюднило відео, на якому можна помітити, як собака президента Молдови кусає Ван дер Беллена за руку, коли він хотів її погладити. Інцидент стався, коли лідери гуляли у дворі будівлі адміністрації президента Молдови.

Санду швидко заспокоїла свого собаку та вибачилася перед колегою.

"Тут багато людей", - пояснила вона таку поведінку собаки.

На фото з наступних переговорів Ван дер Беллена, які він провів зі спікером парламенту Молдови Ігорем Гроссу та прем'єр-міністром Доріном Речаном, австрійський президент вже був із забинтованою рукою.

Фото: президент Австрії із забинтованою рукою (facebook.com/igorgrosupentrumoldova; facebook.com/recean.md)

Нагадаємо, раніше українцям давали поради, що робити у разі укусу собаки чи дикої тварини.