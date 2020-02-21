У снятой с поезда Киев-Москва пассажирки нет коронавируса

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Результаты обследования показали отсутствие коронавируса

У пассажирки поезда Киев-Москва, которую сняли с рейса в российском Брянске, нет коронавируса. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, по словам исполняющего обязанности губернатора Брянской области Александра Резунова, результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев - Москва гражданки Китая нет ни ОРВИ, ни коронавируса.

"Поступила только информация, на данный момент пришли результаты исследований о том, что вирус ОРВИ и коронавирус у гражданки КНР не обнаружен",- заявил Резунов.

Он также добавил, что восемь человек отказались покидать вагон, сейчас они находятся в санитарном тупике, их обеспечили горячим питанием.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданку Китая сняли с поезда Киев-Москва в Суземке Брянской области. У нее была высокая температура, поэтому медики решили обследовать ее на заражение коронавирусом. Китаянку перевезли в инфекционную больницу Брянска, она находилась в изолированной комнате.

Позже стало известно, что на карантин забрали 13 граждан Украины.