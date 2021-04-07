Снятие ответственности с производителей вакцин: закон распространяется не на все препараты

Радуцкий подчеркнул, что этот документ разблокирует поставку в Украину вакцины.

"Это требование производителей, и многие страны приняли такие же законы, когда государство берет на себя ответственность. Мы к этому закону, который был разработан Кабмином, добавили, что в течение месяца правительство должно создать компенсационный фонд. Минфин и Минздрав рассчитают потребности в объеме средств в этом фонде на основе статистики осложнений", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что в Украине нет ни одного доказанного случая смерти от вакцины.

"В Украине более 200 тысяч вакцинированных, и на это количество до 700 сообщений о побочных явлениях: повышение температуры или аллергической реакции", - рассказал Радуцкий.

Глава комитета пояснил, что страна не могла обойтись без принятия соответствующего закона.

"Если бы мы могли обойтись без этого закона и получить вакцину, то мы бы не брали этот закон. Кстати, этот закон не действует на вакцины, которые прошли третью клиническую стадию и зарегистрированы для обычного использования, он только для вакцин для экстренного применения. На вакцины для обычного использования распространяется ответственность производителя", - заверил нардеп.