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Снижение темпов вакцинации: в Украине сделали 45 тысяч прививок за сутки

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки против коронавируса вакцинировали 45 148 человек. В общей сложности за неделю было сделано 921 443 прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В частности, вчера одну дозу вакцины получили 16 930 человек, а полностью иммунизированные (получили вторую дозу препарата) - 28 218 человек.

Как сообщает Минздрав, в течение суток в Украине иммунизировали население:

  • 300 мобильных бригад,
  • 1 004 пункта прививания;
  • 353 центра вакцинации.

В общем, с начала вакцинальной кампании привито 5 906 742 человека.

Из которых первую дозу вакцины получили - 5 906 740 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 4 804 204 человека.

В целом в стране проведено 10 710 944 прививки.

Напомним, в Украине планируют ввести "зеленый" и "желтый" сертификаты вакцинации от COVID.

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