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Может снижать эффективность вакцин. ВОЗ сравнила "Омикрон" и "Дельту"

Автор: Артур Родивилов

Всемирная организация здравоохранения считает, что новая мутация коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее, но является менее опасной по сравнению с вариантом "Дельта". В то же время в ВОЗ указали, что этот вывод основан на ограниченных и предварительных данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Presse.

При этом в ВОЗ полагают, что "Омикрон" может превзойти "Дельту" по скорости распространения. Кроме того, новый вариант способен снижать эффективность уже разработанных вакцин против COVID-19, свидетельствуют предварительные исследования.

Тем не менее "Омикрон" является не таким опасным, как "Дельта", указали в организации.

Этот вывод ВОЗ основывает "На имеющихся на настоящий момент ограниченных сведениях".

Появление "Омикрон"-штамма говорит о новом этапе эволюции коронавируса, он способен выступить.

По последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах. Впервые эту мутацию обнаружили в ноябре в ЮАР.

Напомним, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что практически все выявленные в США случаи COVID-19, вызванные штаммом "Омикрон", протекают в легкой форме.

Кроме того, по данным ВОЗ, штамм "Омикрон" может серьезно повлиять на ход пандемии.

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