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Снижает риск госпитализации и смерти на 79%. Британия одобрила новое лекарство от COVID

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Лондон, Четверг 02 декабря 2021 10:07
Снижает риск госпитализации и смерти на 79%. Британия одобрила новое лекарство от COVID Фото: Британия одобрила новые лекарства от COVID (gskpro.com)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 декабря Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрило применение лекарства от коронавируса Sotrovimab. Этот препарат снижает риск госпитализаций и смерти вследствие болезни на 79%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный сайт Великобритании.

По информации ведомства, Sotrovimab разработан компаниями GSK и Vir Biotechnology и является одним моноклональным антителом.

Препарат действует путем связывания с белком шипом снаружи вируса COVID-19. Это, в свою очередь, препятствует прикреплению вируса к клеткам человека и проникновению в них, поэтому он не может репликоваться в организме.

"В клинических испытаниях было выявлено, что разовая доза моноклонального антитела снижает риск госпитализации и смерти на 79% у взрослых из группы высокого риска с симптоматической инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно результатам клинических испытаний выяснено, что препарат более эффективен при приеме на ранних стадиях инфекции, поэтому регулятор рекомендует использовать его как можно быстрее - в течение 5 дней с момента появления симптомов.

Отмечено, что, как и Молнупиравир, он разрешен для применения у людей с легким или средним течением COVID-19, или по крайней мере с одним фактором риска развития тяжелого заболевания: ожирение, пожилой возраст (>60 лет), сахарный диабет или болезни сердца.

В отличие от Молнупиравира, этот препарат вводится внутривенно в течение 30 минут. Он одобрен для людей старше 12 лет и дорслих, которые весят более 40 кг.

В MHRA добавляют, что пока рано говорить о том, влияет ли штамм
"Омикрон" на эффективность Sotrovimab, но регулятор работает над установкой этих данных.

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