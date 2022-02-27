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Снимали украинскую технику. В Кривом Роге задержали пятерых российских шпионов

Новина українською →
Кривой Рог, Воскресенье 27 февраля 2022 17:18
Снимали украинскую технику. В Кривом Роге задержали пятерых российских шпионов Фото: в Кривом Роге задержали российских шпионов (фото ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Национальной гвардии задержали в городе Кривой Рог в Днепропетровской области пятерых вражеских шпионов. Агенты снимали украинскую военную технику и позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

"В Кривом Роге гвардейцы Национальная гвардия Украины задержали пять человек, которые снимали на видео позиции и расположения техники украинских военных и отправляли в мессенджерах на разные номера", - говорится в сообщении.

Один из разведчиков направлялся в военкомат, при себе он имел патроны калибра 5,45 мм.

Всех задержанных шпионов передали полицейским.

Напомним, разведгруппу российских оккупантов задержали также В Мариуполе. Преступники ставили метки на гражданских сооружениях.

Ранее РБК-Украина писало о том, что подразделения теробороны дали советы, как сохранить крыши домов от проникновения диверсантов.

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