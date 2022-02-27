Снимали украинскую технику. В Кривом Роге задержали пятерых российских шпионов

Бойцы Национальной гвардии задержали в городе Кривой Рог в Днепропетровской области пятерых вражеских шпионов. Агенты снимали украинскую военную технику и позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел .

"В Кривом Роге гвардейцы Национальная гвардия Украины задержали пять человек, которые снимали на видео позиции и расположения техники украинских военных и отправляли в мессенджерах на разные номера", - говорится в сообщении.

Один из разведчиков направлялся в военкомат, при себе он имел патроны калибра 5,45 мм.

Всех задержанных шпионов передали полицейским.