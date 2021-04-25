Снимал маску и кашлял на коллег. В Испании мужчина с COVID заразил 22 человек

В испанском городе Майорка арестовали 40-летнего мужчину за то, что он умышленно заразил других людей COVID-19. По данным полиции, он заразил 22 человек.

Сообщается, мужчина пришел на работу с температурой около 40 градусов, на рабочем месте громко кашлял, снимал маску и говорил, что заразит коллег коронавирусом.

По данным полиции, мужчина заразил восемь человек напрямую и 14 человек косвенно, в том числе в спортивном зале. Полиция отмечает, что заболевший продолжал вести нормальную жизнь, несмотря на наличие симптомов COVID и положительный ПЦР-тест.

Также сообщается, что трое зараженных были младенцами в возрасте всего одного года.