Снимал маску и кашлял на коллег. В Испании мужчина с COVID заразил 22 человек
В испанском городе Майорка арестовали 40-летнего мужчину за то, что он умышленно заразил других людей COVID-19. По данным полиции, он заразил 22 человек.
Об этом пишет Euronews.
Сообщается, мужчина пришел на работу с температурой около 40 градусов, на рабочем месте громко кашлял, снимал маску и говорил, что заразит коллег коронавирусом.
По данным полиции, мужчина заразил восемь человек напрямую и 14 человек косвенно, в том числе в спортивном зале. Полиция отмечает, что заболевший продолжал вести нормальную жизнь, несмотря на наличие симптомов COVID и положительный ПЦР-тест.
Также сообщается, что трое зараженных были младенцами в возрасте всего одного года.
Напомним, ранее сообщалось, что на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки американской вакциной Pfizer.
Также сообщалось, что Индия четвертый день подряд бьет антирекорды заболеваемости COVID. За последние дни в этой стране ежесуточно фиксируют более 300 000 новых случаев коронавируса. При этом больницы уже не справляются с наплывом пациентов.