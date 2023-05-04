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У Снігурівці виявили тіла двох людей, яких вбили військові РФ (фото)

Фото: Ексгумація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У місті Снігурівка (Миколаївська область) правоохоронці виявили тіла двох людей, яких під час окупації вбили російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську обласну прокуратуру.

"Виявлено тіла 63-річної жінки та 42- річного чоловіка, а також рештки тіл неопізнаних осіб, що загинули під час тимчасової окупації міста підрозділами Збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіла та рештки тіл направлено до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи з виявлення та документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ, на території Миколаївської області. Триває розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.

Нагадаємо, що в селі Кам'янка (Харківська область) правоохоронці виявили тіло чоловіка, який торік загинув від авіаудару армії РФ.

У Херсонській області правоохоронці виявили тіла трьох людей, які минулого року загинули через обстріли окупантів.

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