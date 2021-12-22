Снес ограждение и выехал на дорогу. В Харькове трамвай попал в ДТП, есть пострадавшие

Инцидент произошел около 09:30 в районе Конного рынка. Там трамвай №5 сошел с рельсов, врезался в ограждение и выехал на дорогу. Вследствие этого травмы получили два пассажира.

"На месте патрульные. Следственно-оперативная группа оформляет. Пока предварительная информация - два человека госпитализированы", - отметил пресс-секретарь патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук.

Фото: ДТП с трамваем в Харькове (t.me/h_saltovka)

По данным издания "Суспільне", в ДТП пострадали четверо человек. Однако обошлось без тяжелых травм.

"В трамвае много людей, две бригады работают, осматривают. Пока что четверо с незначительными травмами - ушибы, тяжелых травм нет ни у кого", - сказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашту.

Очевидица аварии рассказала, что у одного пострадавшего мужчины открылось носовое кровотечение, а другой пассажир получил порез руки. Водитель трамвая не пострадал.