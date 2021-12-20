Снегопад в Киеве: на дорогах столицы десятки ДТП

Вечером 20 декабря в Киеве из-за гололеда и снегопада произошли десятки аварий. Карта столичных магистралей, на которых случились ДТП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Google Maps.
Вечером 20 декабря карта Google Maps "покраснела" из-за многочисленных аварий на столичных магистралях. ДТП замечены на:
На проспекте Степана Бандеры произошло сразу два ДТП, что затруднило движение транспорта по этой магистрали.
ДТП замечены и на левом берегу столицы. Здесь аварии произошли на:
Фото: карта ДТП в Киеве вечером 20 декабря (google.com/maps)
Напомним, вечером 20 декабря Киев накрыл снегопад. В результате столицу сковали пробки.
Отметим, как сообщили в полиции, в ночь на 21-е и до 23 декабря в столице усилится мороз и продолжится снегопад.