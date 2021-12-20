UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Снегопад в Киеве: на дорогах столицы десятки ДТП

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 20 декабря в Киеве из-за гололеда и снегопада произошли десятки аварий. Карта столичных магистралей, на которых случились ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Google Maps.

Правый берег

Вечером 20 декабря карта Google Maps "покраснела" из-за многочисленных аварий на столичных магистралях. ДТП замечены на:

  • бульваре Тараса Шевченко;
  • Голосеевском проспекте;
  • бульваре Дружбы Народов;
  • Набережном шоссе;
  • проспекте Валерия Лобановского;
  • Чоколовском бульваре и других столичных дорогах.

На проспекте Степана Бандеры произошло сразу два ДТП, что затруднило движение транспорта по этой магистрали.

Левый берег

ДТП замечены и на левом берегу столицы. Здесь аварии произошли на:

  • Харьковском шоссе;
  • проспекте Соборности;
  • Бориспольском шоссе.

Фото: карта ДТП в Киеве вечером 20 декабря (google.com/maps)

Напомним, вечером 20 декабря Киев накрыл снегопад. В результате столицу сковали пробки.

Отметим, как сообщили в полиции, в ночь на 21-е и до 23 декабря в столице усилится мороз и продолжится снегопад.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДТП