Снег и изморозь: водителей предупредили о резкой смене погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Средняя температура воздуха -6+0

В Ровенской, Сумской и Черниговской областях местами снег, изморозь в Днепропетровской и Львовской областях, туманы наблюдаются в Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укравтодор".

Средняя температура воздуха -6+0. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое; местами гололед в Запорожской области.

На перевальных участках дорог Львовской области небольшой снег, на остальных без осадков. Температура воздуха колеблется от -3 до -8. Состояние покрытия в основном сухое, на Торунском и Вишковском перевалах местами заснеженное.

Также пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям предупредила, что сегодня в Украине туман.

"По прогнозам УкрГидрометцентра, ночью и утром 20 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу украинских синоптиков, неделя начнется с малооблачной и прохладной погоды. В центральных, восточных и северных областях температура воздуха днем опустится до -1 градуса. На западе и юге днем термометры покажут от 0 до +4.

В Киеве сегодня, по данным синоптиков, также будет прохладно и малооблачно. Днем ожидаются температурные качели от +1 до -1. Впрочем, с самого утра идет снег.

Ранее в Украинском гидрометцентре предупредили, что ночью и утром понедельника, 20 января, в большинстве областей Украины возможен сильный туман.