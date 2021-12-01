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Снег и ДТП на дорогах: в Киеве вечером образовались пробки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Из-за выпавшего снега и нескольких ДТП в Киеве на главных дорогах образовались пробки. Движение затруднено на Набережном Шоссе, проспекте Бандеры и ряде других столичных магистралях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

По состоянию на 18:00 пробки замечены в центре Киева из-за перекрытого движения по Крещатику и нескольким прилегающим улицам.

Движение также затруднено по улице Большая Житомирская, некоторым участкам проспектов Победы и Бандеры, бульвару Дружбы Народов и отдельным отрезкам Окружной дороги. Пробки замечена на Северном, Дарницком и мосту Патона.

На левобережной части серьезные пробки образовались на улице Братиславской и бульваре Перова, а также Броварском проспекте в районе станций метро "Лесная" и "Левобережная".

Напомним, утром 1 декабря Киев накрыло снегом, что затруднило движение транспорта в столице.

Отметим, синоптики предупреждают, что в ночь на 2 декабря в Киеве пойдет снег, а на некоторых участках столичных дорог образуется гололед.

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КиевДТП