Снег и ДТП на дорогах: в Киеве вечером образовались пробки

По состоянию на 18:00 пробки замечены в центре Киева из-за перекрытого движения по Крещатику и нескольким прилегающим улицам.

Движение также затруднено по улице Большая Житомирская, некоторым участкам проспектов Победы и Бандеры, бульвару Дружбы Народов и отдельным отрезкам Окружной дороги. Пробки замечена на Северном, Дарницком и мосту Патона.

На левобережной части серьезные пробки образовались на улице Братиславской и бульваре Перова, а также Броварском проспекте в районе станций метро "Лесная" и "Левобережная".