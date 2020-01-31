В СНБО заявили о мгновенном реагировании в случае угрозы коронавируса в Украине

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) примет чрезвычайные меры для мгновенной реакции на угрозу китайскього коронавируса, если он будет занесен в Украину. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" на канале Украина, передает РБК-Украина.

По словам секретаря СНБО, сейчас в Украине нет намеков на угрозу вспышки коронавируса.

"Нам сейчас предпринимать такие меры (как в Китае, - ред.), когда у нас нет даже намека на появление вируса внутри страны, я считаю пока что неуместно. Как только у нас появится ситуация, на которую мы должны реагировать - будет мгновенное реагирование", - заявил Данилов.

Он добавил, что в Китае сейчас заблокированы восемь городов, откуда не могут выехать ни местные жители, ни туристы или гости.

"Дело в том, что в Ухане находится лаборатория "P-4". Лаборатория с самым высоким уровнем защиты, в которой занимались изучением многих вещей. Поэтому китайцы сегодня понимают, возможно, больше чем кто-либо, поэтому и предпринимают эти меры. Они сегодня локализовали все города - их на сегодня 8. Из них выехать невозможно", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты из-за вспышки китайского коронавируса.

В СНБО отметили, что в ближайшее время в Украине разработают собственную тест-систему для диагностики коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в китайском Ухане, который является эпицентром вспышки коронавируса нового типа, находится 51 украинец. По словам Данилова, они не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками.