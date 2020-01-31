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В СНБО заявили о мгновенном реагировании в случае угрозы коронавируса в Украине

Новости » Общество     31.01.2020 - 23:26
В СНБО заявили о мгновенном реагировании в случае угрозы коронавируса в Украине
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Данилов отметил, что в Украине сейчас нет даже намека на вирус

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) примет чрезвычайные меры для мгновенной реакции на угрозу китайскього коронавируса, если он будет занесен в Украину. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" на канале Украина, передает РБК-Украина.

По словам секретаря СНБО, сейчас в Украине нет намеков на угрозу вспышки коронавируса.

"Нам сейчас предпринимать такие меры (как в Китае, - ред.), когда у нас нет даже намека на появление вируса внутри страны, я считаю пока что неуместно. Как только у нас появится ситуация, на которую мы должны реагировать - будет мгновенное реагирование", - заявил Данилов.

Он добавил, что в Китае сейчас заблокированы восемь городов, откуда не могут выехать ни местные жители, ни туристы или гости.

"Дело в том, что в Ухане находится лаборатория "P-4". Лаборатория с самым высоким уровнем защиты, в которой занимались изучением многих вещей. Поэтому китайцы сегодня понимают, возможно, больше чем кто-либо, поэтому и предпринимают эти меры. Они сегодня локализовали все города - их на сегодня 8. Из них выехать невозможно", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты из-за вспышки китайского коронавируса.

В СНБО отметили, что в ближайшее время в Украине разработают собственную тест-систему для диагностики коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в китайском Ухане, который является эпицентром вспышки коронавируса нового типа, находится 51 украинец. По словам Данилова, они не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками.

Пассажиры прилетевшего из Китая самолета находятся под контролем специалистов, - Данилов В Ухане находится 51 украинец, они не могут выехать, - Данилов
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