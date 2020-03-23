СНБО создал два электронных сервиса для борьбы с коронавирусом

Ситуационный центр Совета национальной безопасности и обороны Украины создал два электронных сервиса для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в СНБО.

Сообщается, что сервисы предназначены для областных администраций и больницы. Они позволяют проводить мониторинг заболеваемости COVID-19 и обеспечение больниц человеческими и материально-техническими ресурсами.

"Первый сервис - кабинеты администраторов для областей в контексте мониторинга данных по заболеваемости. Второй - для администраторов больниц с инфекционными отделениями и дополнительных опорных больниц, которые были определены областями, по материально-техническому обеспечению и обеспечения медицинским персоналом", - сообщили в СНБО.

Оба сервиса готовы к применению, доступы переданы всем областям и 263-м больницам.

Напомним, 14 марта в Украине запустили специальный онлайн сервис для мониторинга ситуации с коронавирусом в стране. На сайте отображаются все лабораторно подтвержденные случаи коронавируса (красным цветом), а также подозрения на COVID-19 (оранжевым) и случаи, которые не подтвердились (зеленым).

Отметим, по состоянию на 23 марта в Украине подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявлено в Киеве - 29, из них 20 в течение суток. На втором месте Черновицкая область - 25 (1 летальный).