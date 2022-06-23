В СНБО объяснили, как в РФ шантажируют собственников еврооблигаций
Президент РФ Владимир Путин издал указ об оплате госдолга в рублях. Это является разновидностью шантажа c подачи РФ, поскольку владельцы российских еврооблигаций до конца не понимают, получат ли свои платежи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"С помощью такой "схемы" Россия рассчитывает проводить платежи по внешним долгам, надеясь, что эта "лазейка" спасет экономику РФ", - говорится в сообщении.
В ЦПД напоминают, что Минфин неоднократно отмечал, что РФ не планирует объявлять дефолт по долговым обязательствам, поскольку у страны есть средства для выплат.
"Данный указ Путина имеет признаки манипуляций. Де-факто - это финансовый шантаж, в котором владельцы российских еврооблигаций до конца не понимают, получат ли свои платежи", - объясняют в СНБО.
По факту, как добавляют в ЦПД, конечная цель этой кампании - ослабление санкций для России. В противном случае дефолт России по внешним обязательствам приведет к падению внутреннего производства, росту цен на импорт, а также росту безработицы.
Как сообщалось, ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО развенчал наиболее популярные мифы о выезде мужчин за границу во время военного положения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.