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В СНБО объяснили, как в РФ шантажируют собственников еврооблигаций

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Украина, Четверг 23 июня 2022 15:54
В СНБО объяснили, как в РФ шантажируют собственников еврооблигаций Фото: в СНБО объяснили, как в РФ шантажируют собственников еврооблигаций (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент РФ Владимир Путин издал указ об оплате госдолга в рублях. Это является разновидностью шантажа c подачи РФ, поскольку владельцы российских еврооблигаций до конца не понимают, получат ли свои платежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"С помощью такой "схемы" Россия рассчитывает проводить платежи по внешним долгам, надеясь, что эта "лазейка" спасет экономику РФ", - говорится в сообщении.

В ЦПД напоминают, что Минфин неоднократно отмечал, что РФ не планирует объявлять дефолт по долговым обязательствам, поскольку у страны есть средства для выплат.

"Данный указ Путина имеет признаки манипуляций. Де-факто - это финансовый шантаж, в котором владельцы российских еврооблигаций до конца не понимают, получат ли свои платежи", - объясняют в СНБО.

По факту, как добавляют в ЦПД, конечная цель этой кампании - ослабление санкций для России. В противном случае дефолт России по внешним обязательствам приведет к падению внутреннего производства, росту цен на импорт, а также росту безработицы.

Как сообщалось, ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО развенчал наиболее популярные мифы о выезде мужчин за границу во время военного положения.

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