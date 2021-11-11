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Снайперские винтовки и гранатометы: в Польше показали силовиков Беларуси на границе

Автор: Анастасия Рокитна

Польские правоохранители показали видео, на котором видно людей в военной форме со снайперскими винтовками и ручными гранатометами. Видео было снято на границе с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны Польши.

"Демонстрация силы со стороны белорусов. Некоторые солдаты специально показываются со снайперскими винтовками и гранатометами", - говорится в сообщении.

На записи видно людей в форме с огнестрельным оружием, которые стоят отдельно друг от друга за колючей проволокой, разделяющей территорию Польши и Беларуси.

Напомним, Украина усилит охрану границы с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.

Отметим, 8 ноября белорусские мигранты разбили на границе с Польшей палаточный лагерь.

Кроме того, премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что мигранты из Беларуси могут пойти через Украину.

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