Снайперские винтовки и гранатометы: в Польше показали силовиков Беларуси на границе

Польские правоохранители показали видео, на котором видно людей в военной форме со снайперскими винтовками и ручными гранатометами. Видео было снято на границе с Польшей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны Польши.
"Демонстрация силы со стороны белорусов. Некоторые солдаты специально показываются со снайперскими винтовками и гранатометами", - говорится в сообщении.
На записи видно людей в форме с огнестрельным оружием, которые стоят отдельно друг от друга за колючей проволокой, разделяющей территорию Польши и Беларуси.
Напомним, Украина усилит охрану границы с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.
Отметим, 8 ноября белорусские мигранты разбили на границе с Польшей палаточный лагерь.
Кроме того, премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что мигранты из Беларуси могут пойти через Украину.