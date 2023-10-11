Снайпер окупантів отримав підозру за вбивство понад 20 військових ЗСУ під Донецьком

СБУ повідомила про підозру ворожому снайперу, який під Донецьком вбив 21 військового ЗСУ. Українські захисники взяли його в полон у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"За час ведення бойових дій на передовій фігурант вбив щонайменше 21 військовослужбовця ЗСУ. Зловмисник входив до складу ворожого підрозділу снайперів, що обстрілював позиції українських військ у районі Донецька", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники захопили його в полон наприкінці літа поблизу селища Невельське Покровського району на Донеччині.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Донецька, який працював комірником у місцевому автомагазині, а у 2015 році приєднався до так званої "народної міліції днр".

"Там він отримав позивний "Мєсний" та пройшов навчання в російських таборах підготовки бойовиків під керівництвом інструкторів-спецназівців з країни-агресора", - розповіли в СБУ.

Після тренувань на полігонах його призначили до складу "окремого взводу снайперів 100-ї окремої мотострілецької бригади", яка підпорядковувалась командуванню 1-го армійського корпусу ЗС РФ.

У лавах ворожого підрозділу виконував бойові завдання російських командирів проти сил АТО на сході України.

"За вбивства українців зрадник щомісяця одержував від окупантів "зарплату" в рублях. Після початку повномасштабного вторгнення рф зрадника включили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора", - зазначили у відомстві.

Разом з російськими загарбниками він брав безпосередню участь у боєзіткненнях на західних околицях Донецька, а також біля селища Піски та Мар’їнки. У грудні 2022 року підрозділ ворожого снайпера отримав від гауляйтера Пушиліна так званий "орден республіки" за участь у війні проти України.