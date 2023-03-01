Снаряд не здетонував. Мешканці Чорнобаївки розповіли про удар РФ по будинку з немовлям

За словами місцевих жителів, під час влучання снаряда у дитячій кімнаті вибило вікна. Через це дитина отримала травми. Немовля відразу ж госпіталізували, йому надали всю необхідну медичну допомогу.

Трагедії вдалося уникнути дивом, оскільки снаряд, який влучив у будинок, не здетонував.

"Зараз життю дитини нічого не загрожує. Він з мамою ще кілька днів побуде на лікуванні, після чого їх випишуть", - розповіли в ОВА.