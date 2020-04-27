В "СН" просят Шмыгаля ослабить карантин в регионах, где меньше всего инфицированных

В "Слуге народа" предлагают ослабить карантинные ограничения в тех областях, где зафиксирована наименьшая динамика заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила в Facebook первый замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

По ее словам, часть депутатов фракции уже обратилась с соответствующим предложением к премьер-министру.

"Пожар нужно тушить там, где горит. То же самое касается мер против коронавируса. В различных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрировано 1341 инфицированных, а в Черниговской - всего 22. Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными", - считает Кравчук.

Она добавила, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, без работы и денег остались много украинцев.

"Поэтому часть депутатов фракции "Слуга Народа" обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно. Я также подписала этот документ", - резюмировала Кравчук.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 392 новых случая заражения. Общая количество больных COVID-19 превысило 9 тыс. человек. Больше всего инфицированных в Черновицкой области - 1375, меньше всего в Луганской - 29.

24 апреля Кабмин обнародовал план выхода Украины из карантина, который состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая, но при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Сегодня глава правительства Денис Шмигаль заявил, что в зависимости от динамики заболевания, второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно.