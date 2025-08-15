Смузі для схуднення: головний інгредієнт, про який мало хто знає

Як насіння чіа сприяє схудненню

Високий вміст клітковини

Дієтолог Еліза Вітакер розповіла, що всього 2 столові ложки насіння чіа містить колосальні 10 г харчових волокон.

Клітковина уповільнює травлення та допомагає довше залишатися ситим. Це збільшення ситості може призвести до меншого споживання перекусів та загального споживання калорій, що сприяє втраті ваги.

Насіння чіа особливо багате на розчинну клітковину, яка поглинає воду та розширюється у шлунку. Саме це створює відчуття ситості та задоволення, що може допомогти зменшити загальне споживання калорій та уникнути бездумних перекусів.

Багаті на омега-3 жирні кислоти

Вживання омега-3 жирних кислот може допомогти у схудненні. Насіння чіа є чудовим джерелом омега-3 і невеликої кількості вистачає надовго.

Жінкам потрібно близько 1,1 г омега-3 на день, тоді як чоловікам 1,6 г щодня. Лише 1 столова ложка насіння чіа забезпечує 1,3 г.

Омега-3 - це корисні для серця жири, які уповільнюють травлення, залишаючи вас ситими надовше, допомагаючи зменшити загальне споживання калорій та надмірні перекуси.

Збагачені рослинним білком

Дві ложки містять майже 5 г рослинного білка. Поєднання клітковини, корисних жирів та білка, що містяться в насінні чіа, допомагає підтримувати стабільніший рівень цукру в крові.

Підтримка стабільного рівня цукру в крові сприяє кращому контролю апетиту протягом дня, що є ключовим, коли ви прагнете схуднути.

Низькокалорійне та поживне

Насіння чіа має велику поживну цінність, не маючи багато калорій. Всього дві столові ложки містять близько 4 г білка, 5 г омега-3 жирів та велику кількість вітамінів і мінералів.

Як правильно додавати до смузі

Як і з будь-яким іншим продуктом, багатим на клітковину, найкраще починати з малого та поступово збільшувати споживання з часом. Почніть з 1-2 столових ложок.