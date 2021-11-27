Сможет ли "омикрон" привести к новой волне пандемии: прогноз разработчиков вакцины AstraZeneca

Новый штамм коронавируса "омикрон" вряд ли будет нести угрозу для вакцинированных людей. Также мало вероятно, что он сможет вызвать новую волну пандемии в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Оксфордской группы вакцин Эндрю Полларда, которого цитирует The Guardian.
"Новый виток пандемии среди вакцинированных маловероятен. Несмотря на мутации, что существуют в других вариантах, вакцины продолжали предотвращать очень тяжелые течения заболевания, поскольку мы прошли через Альфу, Бету, Гамму и Дельту", - сказал Поллард.
По его словам, в случае необходимости разработка новой вакцины, уже против этого нового штамма, может быть осуществлена за короткое время.
"Мы настроены оптимистично, потому что вакцины, теоретически, должны работать и защищать от осложнений в случае этого штамма. Однако, чтобы убедиться в этом, понадобится несколько недель", - добавил он.
Напомним, в Чехии изучают первый случай заражения новым вариантом коронавируса "Омикрон". Также Германия заявила, что штамм уже может быть в стране.
Добавим, что первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B. 1.1.529 обнаружили в Бельгии.
Отметим, председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса и предположил, что этот штамм может быть таким же опасным как вирус Эбола.