Сможет ли "омикрон" привести к новой волне пандемии: прогноз разработчиков вакцины AstraZeneca

Новый штамм коронавируса "омикрон" вряд ли будет нести угрозу для вакцинированных людей. Также мало вероятно, что он сможет вызвать новую волну пандемии в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Оксфордской группы вакцин Эндрю Полларда, которого цитирует The Guardian.

"Новый виток пандемии среди вакцинированных маловероятен. Несмотря на мутации, что существуют в других вариантах, вакцины продолжали предотвращать очень тяжелые течения заболевания, поскольку мы прошли через Альфу, Бету, Гамму и Дельту", - сказал Поллард.

По его словам, в случае необходимости разработка новой вакцины, уже против этого нового штамма, может быть осуществлена за короткое время.

"Мы настроены оптимистично, потому что вакцины, теоретически, должны работать и защищать от осложнений в случае этого штамма. Однако, чтобы убедиться в этом, понадобится несколько недель", - добавил он.