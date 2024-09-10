У Смілі спалахнув скандал через побиття ексвійськового: що відомо

Вчора, 9 вересня, у мережу потрапило відео очевидців побиття ексвійськовослужбовця у місті Сміла Черкаської області. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження.

Відомо, що конфлікт стався 3 вересня неподалік села Ротмистрівка.

Напередодні бійки в одному з автомобілів їхали батьки колишнього військовослужбовця, а в іншому - жителі Сміли. Причиною конфлікту стало те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.

В одному з авто перебували батьки колишнього військового, які розповіли про інцидент на дорозі сину. Вони вказали, що бачили автомобіль, який їх "підрізав" у селі Ташлик. Правоохоронці зазначають, що ексвійськовий вирішив самостійно розібратися з водієм, однак, приїхавши на місце, водія не виявив. Він зняв із транспортного засобу державний номерний знак і через соціальну мережу звернувся до очевидців із закликом допомогти йому встановити власника машини.

Водій Hyundai зв’язався з ветераном і призначив йому "зустріч", побачивши його допис у мережі. В результаті, між ними сталася бійка.

У заяві правоохоронців йдеться, що відео бійки за участю колишнього військовослужбовця та водія Hyundai виклали в мережу очевидці події вчора, 9 вересня. Слідством було встановлено учасників інциденту та обставини конфлікту.

Повідомляється, що правоохоронці оперативно прибули до місця події. Поліцейські супроводили автомобіль медиків та ексвійськового до лікарні, де його оглянули лікарі.

Відомо, що у медичному закладі 37-річний чоловік відмовився від госпіталізації. У заяві правоохоронців йдеться, що, спілкуючись з поліцейськими, ексвійськовий вказав, що претензій ні до кого не має та написав зустрічну заяву, в якій просив не проводити подальші дії й припинити розгляд справи.

Відомо, що пізніше поліцейські знову зустрілися з чоловіком, який після спілкування погодився написати заяву щодо нанесення йому тілесних ушкоджень.

Наразі інцидент кваліфіковано як хуліганство за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Зазначається, що у ході досудового розслідування можлива перекваліфікація події.

"Водночас щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато службове розслідування", - йдеться у заяві правоохоронців.

На інцидент вже відреагував голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. У своєму Telegram-каналі він написав, що цей випадок має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та генерального прокурора.

"Направив офіційні звернення на обох та звернувся до профільного комітету проконтролювати ситуацію. Чекаємо на швидку реакцію", - зазначив Арахамія.

Пізніше з'явилася реакція міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименко. Він заявив, що інцидент отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців.

Клименко додав, що голова Національної поліції вже доповів йому про перші результати слідства та розпочату службову перевірку щодо дій (чи, як він зазначив, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських.

"Щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших Сил оборони та безпеки, всіх наших воїнів. І кожен з воїнів, всі наші люди заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути", - наголосив він.

Що відомо

На початку вересня Анатолій Гончаренко, ексвійськовослужбовець Сил спеціальних операцій, через Facebook звернувся до людей, зазначивши, що шукає автомобіль з іноземними номерами, водій якого спричинив аварійну ситуацію з його батьками напередодні.

Вчора, 9 вересня, з'явилося відео того, як група невідомих осіб б'є військового. Почала ширитися інформація, що Гончаренко бив місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко, який раніше був причетних до кількох кримінальних справ, пов'язаних з побиттям та грабунками. Побиттям він намагався отримати "вибачення" у ветерана.