"Смикнув за кермо": ТЦК розкрив подробиці ДТП з мобілізованими у Києві

"В мережі поширюється відео та інформація, щодо потрапляння автівки зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у дорожньо-транспорту пригоду в Києві", - повідомили в центрі.

Як зауважили в ТЦК, для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, вони повідомили, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподіванно смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП.

"Інформація щодо перебування мобілізованих громадян у кайданках є фейковою, засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують", - додали в центрі.

Як пояснили співробітники ТЦК, внаслідок ДТП деякі мобілізовані громадяни у стресовому стані відбігли від авто, проте заспокоївшись повернулись, щоб надати постраждалим необхідну допомогу.

"Під час ДТП травми різного ступеню отримали військовослужбовці ТЦК та СП, загрози їх життю не має", зазначили в центрі.